بطلب لاتحاد القدم وشهادة والدته .. سلمان الفرج يرد على اتهامات مانشيني بالتمرد على السعودية

قائد الأخضر يدافع عن نفسه أمام الرأي العام بعد توريط مانشيني له..

أصدر سلمان الفرج؛ قائد المنتخب السعودي والهلال، بيانًا رسميًا للرد على اتهامات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للأخضر، له بالتمرد ورفض الانضمام لمعسكرات منتخب بلده.

مانشيو فجر تلك الأزمة اليوم الإثنين، بعدما ظهر في المؤتمر الصحفي متهمًا ستة لاعبين برفض الانضمام لمعسكرات الأخضر على رأسهم الفرج، مؤكدًا أنه لن يقوم باستدعائهم مرة أخرى طوال توليه المسؤولية.

وما كان من الفرج إلا أن يخرج لتبرئة نفسه أمام الرأي العام، رغم الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا قطر 2023، ببيان رسمي نشره على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي..

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الفرج أوضح أنه اجتمع بمانشيني مرة واحدة فقط منذ توليه المسؤولية، كانت في معسكر أكتوبر الماضي، ووقتها وجه له سؤالين حول رغبته في الانضمام من جديد للمنتخب والثاني بشأن قدرة الأخضر على التتويج بالبطولة القارية، مشيرًا إلى أنه رد بحماس كبير على السؤالين وأكد للمدرب دوافعه هو وزملائه لتحقيق اللقب.

وشدد الفرج على أنه منذ ذاك المعسكر لم يتم استدعاءه مرة أخرى ولم يحدث أي اتصال بينهما، مطالبًا اتحاد القدم بفتح تحقيق حول تصريحات المدرب وكشف الحقيقة أمام الرأي العام، مستدلًا على براءته بانضمامه من قبل لأحد المعسكرات الوطنية رغم أن والدته كانت ترقد في العناية المركزة وقتها.

يذكر أن حديث مانشيني واتهاماته للاعبين تأتي رغم استعداد الأخضر لافتتاح مشواره في كأس آسيا قطر 2023 غدًا الثلاثاء بمواجهة عمان، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الرياض.