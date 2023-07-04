أخبار النصر اليوم | كذبة سعودية ضد حكيم زياش .. ومنع التعاقد مع ساحر البرتغال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية، أبرز أخبار فريق النصر السعودي، اليوم الثلاثاء "الموافق الرابع من يوليو 2023م".

خاص | تصرف السعودية يصدم حكيم زياش .. تشيلسي يجبره على قبول عرض النصر واللاعب يرفض!

مع تضارب التقارير المزعومة حول مصير صفقة انتقال المغربي حكيم زياش؛ محترف تشيلسي الإنجليزي، لنادي النصر السعودي، علم "GOAL" من مصدر مقرب للاعب تطورات الموقف (طالع التفاصيل).

ماذا فعل؟ .. حكيم زياش يسخر من فشل انتقاله للنصر

كان حكيم زياش قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للنصر السعودي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، لكن فشله في المرور من الفحوصات الطبية المعتادة أوقف الصفقة (طالع التفاصيل).

منافسة شرسة بين مانشستر يونايتد والنصر لسد الثغرة الأسوأ!

مر مانشستر يونايتد والنصر السعودي بمواسم مخيبة للآمال، ويرى جماهير الفريقين السبب الأكبر في ظهورهما بشكل متواضع، هو سوء مستوى حارس المرمى، لذا تأتي الأولوية القصوى لكل من الناديين في تدعيم هذا المركز خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

"الأولوية لصالح الهلال" .. صندوق الاستثمار يمنع انتقال هذا اللاعب للنصر!

يبدو أن صندوق الاستثمار السعودي، سيقف عقبة كبرى، أمام انتقال أحد النجوم العالميين، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

ساديو ماني وتياجو ألكانتارا .. الأهلي يصدم النصر ويتحصل على رد نجم ليفربول

صفقة الحارس السنغالي إدوارد ميندي وحدها لا تكفي، هكذا أكد النادي الأهلي السعودي، الذي يعمل حاليًا على ضم مجموعة من النجوم العالميين، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

ماذا يفعل؟ .. لاعب عالمي يتفق مع 3 أندية دفعة واحدة من بينهم النصر

في مفاجأة غريبة وغير متوقعة.. اتفق لاعب عالمي، مع 3 أندية دفعة واحدة "من بينهم النصر"؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

أزمة كبرى تجبر النصر على تجديد عقد نجمه المنبوذ!

يبدو أن نادي النصر، أصبح مجبرًا على تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، والتراجع عن قراره السابق، بـ"التخلي عنه" خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

إشارات إيجابية .. تطور ملفت في ملف النصر ومحمد الشناوي

يسعى النصر لحل أزمة حراسة المرمى هذا الصيف بعد إصابة دافيد أوسبينا واضطراره للغياب طويلًا الموسم القادم، وقد ارتبط النادي مع عدد من الأسماء أبرزها دافيد دي خيا ومحمد الشناوي نجمي مانشستر يونايتد والأهلي (طالع التفاصيل).

استعدادًا لسان جيرمان وإنتر .. 4 وديات يخوضها النصر منها لقاء عملاق البرتغال

كشف نادي النصر السعودي مبارياته الودية، التي سيخوضها خلال معسكره الإعدادي الخارجي في البرتغال، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024م (طالع التفاصيل).

فيديو | بقنبلة وقلب أصفر .. النصر يسخر من برشلونة بعد ضم بروزوفيتش!

نجح نادي النصر في حسم صفقة ضم اللاعب مارسيلو بروزوفيتش من صفوف نظيره إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد صراع مع نادي برشلونة (طالع التفاصيل).