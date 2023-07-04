إشارات إيجابية .. تطور ملفت في ملف النصر ومحمد الشناوي

حارس مرمى الأهلي مطلوب في الرياض

يسعى النصر لحل أزمة حراسة المرمى هذا الصيف بعد إصابة دافيد أوسبينا واضطراره للغياب طويلًا الموسم القادم، وقد ارتبط النادي مع عدد من الأسماء أبرزها دافيد دي خيا ومحمد الشناوي نجمي مانشستر يونايتد والأهلي.

الفريق السعودي حاول ضم الحارس المصري أكثر من مرة سابقًا لكن محاولاته قوبلت بالرفض من جانب نظيره المصري، وقد عاد له هذا الصيف بأمل إقناع الإدارة الأهلاوية بقبول التخلي عنه خاصة بعد وصوله لعامه الـ35.

الإعلامي المصري أحمد شوبير أكد عدم وجود عرض رسمي بعد من النصر على طاولة الأهلي، لكنه أشار إلى أن أحد مسؤولي العالمي تحدث مع نظيره في الأهلي حول إمكانية التخلي عن الشناوي هذا الصيف وقد تلقى ردًا إيجابيًا لكن بشرط تقديم العرض المناسب للنادي واللاعب.

وكشف شوبير خلال حديثه عبر برنامجه الإذاعي اليومي عن إشارة إيجابية حول إمكانية إتمام الصفقة، حيث أكد إيقاف الأهلي صفقة انتقال حارس مرماه البديل علي لطفي إلى نادي زد الصاعد الموسم القادم للدوري المصري الممتاز تحسبًا للتخلي عن الشناوي لصالح النصر.

شوبير أوضح أخيرًا أن اللاعب المصري يأتي خيارًا ثانيًا لإدارة النصر بعد دي خيا.