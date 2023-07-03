منافسة شرسة بين مانشستر يونايتد والنصر لسد الثغرة الأسوأ!

النصر يناطح مانشستر يونايتد لحسم صفقة الموسم

مر مانشستر يونايتد والنصر السعودي بمواسم مخيب للآمال، ويرى جماهير الفريقين السبب الأكبر في ظهورهما بشكل متواضع، هو سوء مستوى حارس المرمى، لذا تأتي الأولوية القصوى لكل من الناديين في تدعيم هذا المركز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب التقارير موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي يتصارع مانشستر يونايتد مع النصر في سباق التعاقد مع أندري أونانا حارس مرمى إنتر، مانشستر يونايتد جعل حارس المرمى الكاميروني أولويتهم الكبرى في سوق الانتقالات الصيفية هذا العام، حيث يسعى إريك تين هاج لتحسين مركز حراسة المرمى بعد انتهاء عقد ديفيد دي خيا.

وذكر التقارير الإيطالي أن النصر أبدى لنادي إنتر رغبته في الحصول على خدمات أونانا خلال محادثات حسم صفقة مارسيلو بروزوفيتش المنضم حديثًا للنادي السعودي قادمًا من وصيف دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ سعر الحارس البالغ من العمر 27 عامًا حوالي 50 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أن مانشستر يونايتد سيحتاج إلى التحرك بسرعة لإتمام الصفقة.

الأندية السعودية قامت بسوق انتقالات صيفي عالمي، حيث انتقل نجوم بارزون مثل كريم بنزيما ونجولو كانتي إلى الاتحاد وروبن نيفيش وخالديو كوليبالي إلى الهلال، واتفق الاتفاق مع ستيفن جيرارد على تدريب النادي.