فيديو | بقنبلة وقلب أصفر .. النصر يسخر من برشلونة بعد ضم بروزوفيتش!

النجم الكرواتي في صفوف العالمي!

نجح نادي النصر في حسم صفقة ضم اللاعب مارسيلو بروزوفيتش من صفوف نظيره إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد صراع مع نادي برشلونة.

النادي بعد أن أعلن عن الصفقة نشر مقطع فيديو للنجم الكرواتي وهو بقميص النصر، وقام بالسخرية من برشلونة بشكل مبطن.

وكتب النادي على مقطع الفيديو الذي نشره قبل قليل: "الجميع أراده، لكنه أراد أن يأتي لنا نحن فقط"، ونشروا رمزًا قلب أصفر وقنبلة.

وفي مقطع الفيديو اتسقت تصريحات النجم الكرواتي مع ما تمت كتابته حيث قال: "لا تقلقوا أنا هنا الآن، لقد اخترت النصر".

جدير بالذكر أن راتب بروزوفيتش في النصر من المفترض أن يصل إلى 20 مليون يورو، ويمتد عقده هناك لمدة ثلاثة مواسم.