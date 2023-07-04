خاص | تصرف السعودية يصدم حكيم زياش .. تشيلسي يجبره على قبول عرض النصر واللاعب يرفض!

موقف المغربي يتحول من ترحيب كبير بعرض النصر السعودي لرفض شديد، فما هي التطورات؟

مع تضارب التقارير المزعومة حول مصير صفقة انتقال المغربي حكيم زياش؛ محترف تشيلسي الإنجليزي، لنادي النصر السعودي، علم "GOAL" من مصدر مقرب للاعب تطورات الموقف.

"GOAL" كان قد أكد من قبل ترحيب المغربي الكبير بالعرض السعودي، لأسباب عائلية، لكن مؤخرًا تغير الموقف بشكل كبير، خاصةً في ظل حديث الصحافة السعودية عن عدم اجتياز اللاعب للفحص الطبي، إثر مشكلات في الركبة.

أما عن الجديد، فقط نفى مصدر مقرب من زياش لـ"GOAL" الأنباء التي تتحدث عن معاناة اللاعب من مشكلات عضلية، مشددًا على أن الجانب السعودي قام بنشر هذه الشائعات بهدف إجباره على القبول ببنود مختلفة عن التي كانت قد عُرضت عليه في البداية من قبل النصر.

وأكد المصدر أن زياش بعد هذا الموقف، لم تعد لديه الرغبة لتمثيل النصر، ويفضل البقاء في أوروبا خلال الفترة المقبلة إلا أن تشيلسي يسعى لإجباره على العرض السعودي، ويرفض أي عروض أخرى بغرابة، رغم أنها ماليًا أعلى من عرض العالمي.

وأضاف المصدر المقرب من الجناح المغربي أنه لا يستبعد البقاء مع البلوز في الموسم المقبل، إن استمر الوضع الحالي بشأن العرض السعودي.

يذكر أن زياش سخر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، من شائعات إصابته العضلية، بصورة لركبتيه. (طالع التفاصيل)