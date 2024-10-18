أخبار النصر اليوم | كواليس غضب ساديو ماني .. وحقيقة مساعدة كريستيانو رونالدو للتتويج بلقب الدوري!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة الموافق 18 من أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثامن عشر من أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"لا يصلح" .. رد يحبط كريستيانو رونالدو بعد أنباء عرض نفسه على الهلال!

كشف الإعلامي الرياضي طارق النوفل، عن أنباء متواترة حول موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، والذي قام بعرض نفسه على الهلال من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 (طالع التفاصيل).

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"أمر واحد يدفعه للتجديد" .. الكشف عن مصير كريستيانو رونالدو مع النصر

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نهاية عقده مع فريقه النصر، حيث تم الكشف عن الأمر الذي يدفعه لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة (طالع التفاصيل).

"هل يساعد كريستيانو رونالدو للتتويج باللقب؟" .. مدير الدوري السعودي يوضح: هذا سر نجاح الهلال!

اقتربنا من عامين، منذ أن انضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؛ وحتى الآن لا يزال لقب دوري روشن للمحترفين، عصيًا عليه (طالع التفاصيل).

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إيمينالو يعترف: ساديو ماني لم يكن سعيدًا مع النصر .. وهذه حقيقة طلبه الرحيل!

كشف النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، عن كواليس حوار السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "معه" بعد نهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"لاعبو النصر يدهسون على شعار النادي!" .. فيديو التدريبات يورط مسؤولي العالمي ومطالب بالعقاب

غضب كبير اجتاح جماهير النصر السعودي، بعد انتشار مقطع فيديو؛ يظهر "صالة الألعاب الرياضية" بالنادي، والذي يؤدي فيها نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعض التدريبات الخاصة (طالع التفاصيل).

"نسحب الأسطورة من ماجد عبد الله!" .. رسالة دفاعية عن سالم الدوسري واتهام نجم النصر بإشعال الأزمة

وجه الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز، رسالة دفاعية عن سالم الدوسري، قائد فريق الكرة بنادي الهلال ومنتخب السعودية، بعدما بات اللاعب مثار انتقادات واسعة، خلال الأيام الماضية، بسبب ظاهرة إهدار ركلة الجزاء مع الأخضر (طالع التفاصيل).

"للحفاظ على نزاهة الدوري!" .. الأهلي ينتفض باحتجاج ضد أحداث الكلاسيكو أمام الهلال والنصر

انتفض مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي، بعد ما اعتبره "أخطاء تحكيمية مؤثرة"، في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 (طالع التفاصيل).

"علامة ستظهر في ديربي الشباب والنصر" .. وليد الفراج يفجر مفاجأة بشأن مصير روبرتو مانشيني!

كشف الإعلامي وليد الفراج، عن مفاجأة كبيرة بشأن مصير المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، سواء باستمراره أو إقالته من منصبه (طالع التفاصيل).

مفاجأة | خافيير تيباس يفتح الباب لـ"إقامة" مباريات دوري روشن السعودي في إسبانيا

منذ فترة طويلة.. الجميع يسمع عن إمكانية "استضافة" المملكة العربية السعودية، لبعض مباريات الدوري الإسباني، على أراضيها؛ خاصة في ظل التعاون الرياضي المتزايد بين البلدين (طالع التفاصيل).