إيمينالو يعترف: ساديو ماني لم يكن سعيدًا مع النصر .. وهذه حقيقة طلبه الرحيل!

اسم ماني ارتبط بالانتقال إلى الاتحاد أو الدوري التركي في الميركاتو الصيفي..

كشف النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، عن كواليس حوار السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "معه" بعد نهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

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ماني انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ إلا أنه لم يقدم المستوى المأمول منه، وسط خسارته جميع الألقاب الرسمية، مع الفريق الأول لكرة القدم.

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إيمينالو أوضح في تصريحات مع بودكاست "The Obi One"، تم إذاعتها مساء اليوم الخميس، أن ماني كان غاضبًا للغاية بـ"السيناريو" الذي انتهى به الموسم الرياضي الماضي؛ حيث قال له: "أنا لست سعيدًا.. أريد أن أنافس".

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وعلى الرغم من ذلك.. أكد المدير الرياضي للدوري السعودي أن النجم السنغالي، لم يُفكر في الرحيل عن صفوف الفريق النصراوي، خلال الانتقالات الصيفية "2024".

وأشار مايكل إيمينالو إلى أن ساديو ماني أخبره؛ بأنه سيتحمل وسيبقى مع نادي النصر، لتحقيق الألقاب والبطولات في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

جدير بالذكر أن ماني البالغ من العمر 32 سنة، استعاد تألقه في بداية الموسم الحالي؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 11 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.