"علامة ستظهر في ديربي الشباب والنصر" .. وليد الفراج يفجر مفاجأة بشأن مصير روبرتو مانشيني!

تلك العلامة ستبين هل رحل مانشيني أم ل

كشف الإعلامي وليد الفراج، عن مفاجأة كبيرة بشأن مصير المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، سواء باستمراره أو إقالته من منصبه.

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وتُشير بعض التقارير إلى احتمالية إقالة مانشيني، بعد النتائج غير الجيدة الفترة الماضية، خاصة بعد الخسارة أمام اليابان ثم التعادل مع البحرين، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "مدرب المنتخب روبرتو مانشيني ومساعديه عادةً يحضرون المباريات المهمة في دوري روشن".

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وأضاف: "ستقام الجمعة مباراة الشباب والنصر، إذا تواجد مانشيني في المدرجات أو مساعده، هذا يعني أنه سيستمر، وإذا رأيت محمد أمين بمفرده أعلم بأن مانشيني رحل".

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: "سنرى هل سيظهر مانشيني أو مساعديه في أحد مباريات الجمعة أم لا".