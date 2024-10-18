ٍسالم الدوسري يتفوق على ماجد عبد الله في هذا الأمر..

وجه الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز، رسالة دفاعية عن سالم الدوسري، قائد فريق الكرة بنادي الهلال ومنتخب السعودية، بعدما بات اللاعب مثار انتقادات واسعة، خلال الأيام الماضية، بسبب ظاهرة إهدار ركلة الجزاء مع الأخضر.

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وأصبح سالم الدوسري، أكثر لاعب إهدارًا لركلات الجزاء في تاريخ المنتخب السعودي، متجاوزًا رقم ماجد عبد الله وسامي الجابر، بعد إهداره 5 جزائيات من أصل 9 نفذها الدوسري مع الأخضر، آخرها في مباراتي إندونيسيا والبحرين، في الجولتين الأولى والرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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وقال الجماز، عبر فضائية 24 الرياضية، إن تصريحات ماجد عبد الله تجاه سالم الدوسري، هي التي أشعلت المشكلة، مضيفًا "ماجد أسطورة ولكنه أهدر ركلتي جزاء أمام إيران والبحرين، ببطولة واحدة عام 1988، فهل نسحب لقب (الأسطورة) منه؟ كل التحايا والتقدير له، ولكن تصريحه عن سالم هو ما زاد من الحملة ضد اللاعب".

وأضاف "سالم الدوسري أول لاعب سعودي ذو شهرة عالمية، بعد هدفه في الأرجنتين، عندما تتحدث عنه في أي دولة، فإنهم يعرفونه، وركلات الجزاء عبارة عن (تكنيك)، ويتم اختيار من ينفذ بترتيب مسبق للاعبين، فإذا لم يكن كذلك، فعلى ياسر المسحل (رئيس اتحاد الكرة)، أن يقرر رحيل مانشيني لأنه لا يسيطر على المنتخب السعودي".

جاء ذلك عقب رسالة مانشيني التي أثارت جدلًا واسعًا، عقب مباراة البحرين التي انتهت بالتعادل السلبي وأهدر فيها قائد الهلال ركلة جزاء، حيث علّق على سبب اختياره الدوسري لتنفيذ ركلة الجزاء، ليقول "هذا السؤال وجهه إلى سالم!".

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وشهدت الفترة الماضية، تداول مقطع فيديو لأسطورة النصر، ماجد عبد الله، والذي رفض وصف سالم الدوسري كأفضل لاعب سعودي في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب مستواه ثابت حاليًا مع النادي والمنتخب".