"هل يساعد كريستيانو رونالدو للتتويج باللقب؟" .. مدير الدوري السعودي يوضح: هذا سر نجاح الهلال!

الهلال يسيطر على الألقاب وسط حسرة رونالدو..

اقتربنا من عامين، منذ أن انضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؛ وحتى الآن لا يزال لقب دوري روشن للمحترفين، عصيًا عليه.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، وذلك بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد بـ"التراضي"؛ حيث وقع على عقود تربطه بالفريق الأصفر، حتى 30 يونيو 2025.

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وخلال حضوره في بودكاست "The Obi One"، تم توجيه سؤال إلى النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين؛ بشأن "فشل" رونالدو في التتويج باللقب المحلي في المملكة، على الرغم من نجاحاته الكبيرة مع ريال مدريد في إسبانيا، ومانشستر يونايتد في إنجلترا، ويوفنتوس في إيطاليا، وإمكانية تقديم الدعم له لاستكمال هذه السلسلة.

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هُنا.. نفى إيمينالو في حلقة البودكاست التي تم نشرها مساء اليوم الخميس، إمكانية تقديم أي مساعدة أو دعم إلى الأسطورة البرتغالية، من أجل تحقيق لقب الدوري السعودي؛ قائلًا: "أنا أعرف شخصيته جيدًا.. مستحيل يقبل هذا الأمر".

وشدد المدير الرياضي للدوري السعودي على أن مهمته هي دعم جميع أندية المملكة، وليس الفريق الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو فقط، كاشفًا عن أنه يهدف بأن يجعل ما يقرب من 12 فريقًا - على الأقل -، قادرين على التتويج باللقب.

ويملك رونالدو 3 ألقاب دوري إنجليزي "البريميرليج"، حققهم خلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، واثنين في إسبانيا مع ريال مدريد، ومثلهما في إيطاليا بقميص يوفنتوس.

وعلى جانب آخر.. اعتبر مايكل إيمينالو أن "المنظومة"؛ هي سبب نجاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وسيطرته على جميع الألقاب المحلية، منذ الموسم الرياضي الماضي، رغم قوة المنافسة.

وأشار إيمينالو إلى أن الجميع ينظر إلى اللاعبين فقط؛ ولكن ينسون أن هُناك مدرب وإدارة، مؤكدًا على أن مسؤولي نادي الهلال، يعرفون كيف يأخذون القرارات السليمة.