أخبار النصر اليوم | رونالدو يُشعل الميركاتو، وعودة نجم الوسط للمران

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 نوفمبر 2023
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عودة الخيبري للتدريبات الجماعية
شهد مران النصر يوم أمس عودة عبد الله الخيبري لاعب الوسط بعد تعافيه من إصابته الأخيرة بتمزق عضلي.
وشهد المران كذلك عودة الثنائي البرتغالي، كريستيانو رونالدو وأوتافيو، بعد فراغهما من المهمة الدولية، ويُتوقع اليوم انضمام نجوم المنتخب السعودي والثلاثي ساديو ماني وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش.
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