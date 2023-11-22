"في المراحل النهائية" .. تطورات مشاركة بطل "روشن" بدوري أبطال أوروبا

تعرف على موقف الأندية السعودية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا

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يبدو أن حلم مشاركة أحد الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا قد يتحول إلى حقيقة خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل وجود تطورات في الأمر.

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وقال خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحفية "ماركا" خلال برنامج "دورينا غير": "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى مناقشات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وليس الأمر رسمي ولكن هناك مفاوضات جدية لدعوة فريق سعودي للمشاركة في دوري أبطال أبطال أوروبا".

وأشار فيليكس إلى أهمية تلك الخطوة لدوري روشن السعودي، حيث قال: "تأتي تلك الخطوة لإعطاء أكثر صدى للدوري السعودي، لأنك عندما تمتلك لاعبين مثل هؤلاء من الطبيعي أن تلقى هذا الاهتمام من الاتحاد الأوروبي".

وختم رئيس تحرير ماركا حديثه كاشفًا عن هوية الفريق الذي سيشارك بدوري الأبطال، حيث قال: "بطل دوري روشن السعودي سيشارك في دوري أبطال أوروبا".

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جاء ذلك على الرغم من نفي العديد من المصادر الأخبار المتداولة عن اشتراك أندية سعودية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2024-2025.

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