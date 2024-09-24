أخبار النصر اليوم | بيولي يُجيب تساؤل فهد الهريفي، واللقطة الأغرب في المؤتمرات الصحفية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 سبتمبر 2024.
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عملاقا السعودية في تحدٍ صعب
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النقاش الذي لا ينتهي أبدًا
أجاب على تساؤل فهد الهريفي .. ستيفانو بيولي يبرر تعامله الغريب في مواجهة الحزم
ماذا قال الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة؟
النصر يستفز الهلال أمام الحزم .. وجمهور الزعيم يبادر بالدفاع عن ناديه!
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فيديو | تخبط كبير يحدث في النصر فقط! .. مشهد هو الأغرب في مؤتمر بيولي بعد هزيمة الحزم
يبدو أن هناك مشكلة جديدة ستظهر في النصر مع قدوم المدرب الإيطالي، لكنها ليست فنية في المقام الأول..
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
موعد قرعة دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة
"ارحموا جمهور النصر" .. فهد الهريفي يثور عقب التأهل في كأس الملك على حساب الحزم
ما دار أثناء المباراة استفز نجم العالمي الأسبق..
عليك بتقمص دور كومان يا بيولي مع النصر .. وتوقف عن التصرفات الطفولية يا ساديو ماني!
عبور بشق الأنفس، لكن تمت مهمة النصر بنجاح وإن كان الحزم كان يستحق العبور كذلك!
موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة في الجولة الخامسة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
جدول مباريات النصر في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات النصر في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.
هل تمر بسلام؟ .. أوتافيو يفلت من إصابة قوية للغاية أمام الحزم وسقوط ضحية أخرى في النصر
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