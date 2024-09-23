"ارحموا جمهور النصر" .. فهد الهريفي يثور عقب التأهل في كأس الملك على حساب الحزم

ما دار أثناء المباراة استفز نجم العالمي الأسبق..

يبدو أن فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، قرر الحكم سريعًا على الإيطالي ستيفانو بيولي؛ المدير الفني للعالمي، بعد ثاني مباراة يخوضها على رأس القيادة الفنية للفريق.

العالمي عبر اليوم الإثنين، لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز صعب أمام الحزم بثنائية مقابل هدف وحيد.

المباراة كانت في طريقها للأشواط الإضافية في ظل تقديم الحزم أداء قتالي رائع، لكن نواف بوشل خطف هدف الفوز للنصر في الدقيقة 2+90.

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لكن الهريفي غضب تحديدًا من عملية التدوير التي قام بها بيولي، والاحتفاظ ببعض الأساسيين على مقاعد البدلاء مع الاعتماد على احتياطيين.

وكتب نجم العالمي الأسبق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عقب اللقاء: "خلق وفرق .. بين أنجيلو وويسلي وليوناردو (لاعب الهلال)!!، وش هالفكر المتواجد في النصر، ارحموا جمهوره، مدرب جديد وجاي وسط الدوري العب بالأساسيين وخلق الانسجام والتفاهم على منهجك وأسلوبك وما فيه وقت وهذا الأصول، شف جيسوس ما يعترف بالتدوير وكل مباراة مهمة".

وأضاف: "بالله الخظ يصحح خطأ الفكر النصراوي، تدوير في ثاني مباراة للمدرب وفي خروج مغلوب!".

يذكر أن النصر كان قد تعاقد مع بيولي بعد إقالة البرتغالي لويس كاسترو، لتراجع النتائج والأداء، لكن جمهور النصر لم يبارك تلك الخطوة، وكان يمني نفسه بالتعاقد مع مدرب غير الإيطالي.