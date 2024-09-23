أجاب على تساؤل فهد الهريفي .. ستيفانو بيولي يبرر تعامله الغريب في مواجهة الحزم

ماذا قال الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة؟

أوضح الإيطالي ستيفانو بيولي؛ المدير الفني للنصر السعودي، أنه رغم ما دار خلال مواجهة الحزم إلا أن فريقه بدأ بشكل جيد، مؤكدًا أن الأهم هو تحقيق الفوز.

العالمي عبر لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بصعوبة بالغة بعد الفوز أمام الحزم (2-1)، في الوقت القاتل.

وخرج فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، للهجوم على بيولي في ظل تفضيله إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في وقت لا يزال يتعرف به على الفريق ولم يتم حفظ أسلوبه التكتيكي بعد، كون هذه المباراة هي الثانية له على رأس القيادة الفنية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن بيولي برر قراره هذا خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: "إراحة لاعب تعني منح فرصة لآخر، النصر مقبل على ثلاث مباريات مهمة، لذا كان علينا إراحة بعض اللاعبين".

وأضاف: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد رغم بعض الغيابات، لكن مع الوقت وقعت بعض الأمور غير جيدة إلا أن تحقيق الفوز هو ما أسعدني في النهاية".

الإيطالي اختتم موجهًا رسالة لجماهير ناديه: "أعرف أنكم تخلقون أجواءً مميزة في المباريات، وأنكم متشوقون للفوز دائمًا، انتظر حضوركم في المباراة المقبلة".

يذكر أن النصر تعاقد مع بيولي قبل أيام قليلة بعد إقالة كاسترو، نظرًا لتراجع النتائج والأداء، لكنها خطوة لم تلق مباركة من الجماهير النصراوية، في ظل تحفظها على المدرب الإيطالي.