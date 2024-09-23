المعركة الأولى .. النحس لم يقهر رونالدو وميسي تفوق على صديقه فقط!

الصراع يتجدد في موسم جديد

لكل شيء نهاية .. هذا هو الحال لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بعدما قرر كل منهما الرحيل عن أوروبا لتهدأ كثيرًا حدة المنافسة التاريخية بينهما.

لا توجد ليالي كلاسيكو يتطلع ميسي فيها لإحراج رونالدو على سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، أو يحاول فيها البرتغالي التفوق على نظيره الأرجنتيني في كامب نو أمام عشاق برشلونة.

حتى الجوائز الفردية، يبدو أن ميسي اكتفى بـ8 كرات ذهبية مقابل 5 لرونالدو، ولا توجد أي فرصة لعودة هذا الصراع بأي شكل من الأشكال!

الآن رونالدو في السعودية وتحديدًا الرياض مع النصر، وميسي في الجانب الآخر من الكوكب بولاية فلوريدا مع إنتر ميامي، ونحن هنا للتأكيد على أن المنافسة لا تزال قائمة ولكن من نوع آخر.

كما فعلنا الموسم الماضي، نحن على موعد مع معارك متجددة بين الثنائي، نستعرض فيها مواجهات مباشرة بشكل أسبوعي لما يفعله كل منهما مع فريقه، حتى نصل في نهاية المطاف إلى الفائز من بين الأسطورتين.