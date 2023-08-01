نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الأول من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رسميًا .. النصر يعلن تعاقده مع ساديو ماني

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح السنغالي ساديو ماني، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني (طالع التفاصيل).

النصر في طريقه لضم نجم مانشستر سيتي .. وباريس يرد على صفقة ماركينيوس

رد مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على عرض النصر السعودي؛ للتعاقد مع المدافع البرازيلي ماركينيوس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

تحول مفاجئ .. الأهلي ينافس الشباب على صفقة النصر الضائعة

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يعمل النادي الأهلي السعودي، على التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، جناح وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي (طالع التفاصيل).

"رونالدو رقبته طويلة" .. رئيس الزمالك يُقدم "روشتة" السيطرة على نجم النصر

يستعد الزمالك لمواجهة النصر في مباراة حاسمة مساء الخميس القادم ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس الملك سلمان العربية، وقد قدم رئيسه مرتضى منصور "روشتة" إيقاف النجم كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

إنجاز خيالي .. هدف رونالدو ضد الاتحاد المنستيري يمنحه رقمًا قياسيًا جديدًا

رغم ابتعاده عن الدوريات الأوروبية وتواجده مع النصر السعودي منذ يناير الماضي، يُواصل كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية العالمية دون كلل أو ملل (طالع التفاصيل).

يشعر بالأذى .. توخيل : أنا السبب في رحيل ماني إلى النصر!

أعرب توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ عن تحمله المسؤولية الكاملة لرحيل النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف الفريق هذا الصيف (طالع التفاصيل).

"إهانة السعودية وقضية أخلاقية والهروب للأهلي" .. أزمات لم ترحم نجوم النصر وآخرهم رونالدو

"بين الحقيقة والشائعة".. تحوّل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام، خلال السنوات القليلة الماضية؛ خاصة مع تراجع النتائج، والابتعاد عن منصات التتويج (طالع التفاصيل).

كيف يتأهل النصر إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

يخوض نادي النصر السعودي منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 ضمن المجموعة الثالثة، برفقة الشباب السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي (طالع التفاصيل).

أليكس تيليس .. بين نجم "رائع" و"قنبلة موقوتة" قد تزيد من معاناة النصر!

كما "السلاح ذو حدين" أو ربما "الجوهرة المزيفة التي تخدعك بلمعانها"، لا أعلم تحديدًا أي تشبيه يليق به، لكن ما علي أن أخبرك به هنا أنه على النصر أن يأخذ حذره من انفجار ظهيره الأيسر البرازيلي أليكس تيليس (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو "الغاضب على نفسه" .. نجا من إصابة خطيرة وهدف حفظ هيبته في النصر!

عندما يبتعد أي مهاجم، عن تسجيل الأهداف، فهذه مشكلة كبرى؛ لكن.. عندما يكون هذا اللاعب، هو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، فهنا يتحوّل الأمر إلى كارثة، في نظر المتابعين (طالع التفاصيل).





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