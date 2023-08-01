كيف يتأهل النصر إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

أحمد الغنام
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كأس العرب للأندية الأبطالالنصر

تعرف على حسابات صعود النصر عن المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان 2023 كأس العرب للأندية الأبطال...

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يخوض نادي النصر السعودي منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 ضمن المجموعة الثالثة، برفقة الشباب السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

النصر، والذي يعد واحدًا من أقوى المرشحين للفوز بلقب كأس العرب للأندية الأبطال، يقدم أداءً جيدًا حتى الآن في البطولة، بعدما تعادل سلبيًا مع الشباب، وحقق فوزًا عريضًا على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.

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ويملك النصر مصيره بين يديه فيما يتعلق بالتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، و"العالمي" قريب للغاية من التأهل بعد جولتين، لكن الأمور ليست محسومة بالكامل.

في السطور التالية نستعرض لكم حسابات تأهل النصر إلى ربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

جدول مباريات النصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
النصر - الشبابالجمعة 28 يوليو 2023
22:00 مصر والسعودية		0-0مدينة الملك فهد الرياضية
النصر - الاتحاد المنستيريالإثنين 31 يوليو 2023
20:00 مصر والسعودية		4-1مدينة الملك فهد الرياضية
النصر - الزمالكالخميس 3 أغسطس 2023
18:00 مصر والسعودية		-مدينة الملك فهد الرياضية

كيف يتأهل النصر إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

يملك النصر مصيره بين يديه بشكل كامل إذا ما أراد التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، وتوجد أكثر من فرصة لتأهل فريق العاصمة السعودية إلى دور الثمانية.

الفرصة الأولى هي بالطبع الفوز على الزمالك في مباراة الجولة الثالثة، وهو ما يمنح "العالمي" التأهل إلى ربع النهائي في الصدارة بشرط ألا يتفوق عليه الشباب في فارق الأهداف.

الفرصة الثانية هي التعادل مع الزمالك، حينها سيرفع "العالمي" رصيده إلى 5 نقاط، وستكون الصدارة معلقة بنتيجة مباراة الشباب والاتحاد المنستيري التي تقام في نفس التوقيت.

الفرصة الثالثة، هي بخسارة النصر أمام الزمالك، حينها سيرفع الفريق المصري رصيده إلى 6 نقاط ويضمن التأهل، لكن تأهل "العالمي" سيكون مشروطًا خسارة الشباب من الاتحاد المنستيري.

ترتيب مجموعة النصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

يلعب النصر ضمن المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، التي تضم إلى جانبه الشباب السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقنقاط
1النصر211041+34
2الشباب211010+14
4الزمالك210141+33
4الاتحاد المنستيري200218-70

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