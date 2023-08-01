"رونالدو رقبته طويلة" .. رئيس الزمالك يُقدم "روشتة" السيطرة على نجم النصر

يستعد الزمالك لمواجهة النصر في مباراة حاسمة مساء الخميس القادم ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس الملك سلمان العربية، وقد قدم رئيسه مرتضى منصور "روشتة" إيقاف النجم كريستيانو رونالدو.
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الفريق السعودي يتصدر المجموعة الثالثة بـ4 نقاط وبفارق الأهداف عن مواطنه الشباب، فيما يتواجد الزمالك ثالثًا بـ3 نقاط ثم الاتحاد المنستيري التونسي دون أي رصيد.
مرتضى منصور أشاد بأداء الزمالك خلال مواجهة الشباب، رغم الخسارة مساء أمس بهدف نظيف، موجهًا انتقادات لاذعة لحكم اللقاء الذي احتسب ركلة جزاء سجل منها إيفر بانيجا الهدف الوحيد.
وعن اللقاء القادم أمام النصر وخاصة مواجهة النجم البرتغالي، قال الرئيس المثير للجدل عبر حسابه الرسمي على يوتيوب "رونالدو لاعب رقبته طويلة، يُجيد اللعب في الهواء، لذلك أتمنى أن يُخصص الزمالك لاعبًا لمراقبته لكن بشرط أن يكون طويلًا، حذار من رقابته بلاعب قصير".
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يُشار إلى أن رونالدو أصبح أكثر لاعبي العالم في تاريخ كرة القدم إحرازًا للأهداف برأسه، حيث وصل بهدفه ضد الاتحاد المنستيري مساء أمس إلى هدفه الـ145 بالرأس ليتفوق على الألماني الأسطوري جيرد مولر.