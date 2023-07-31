كريستيانو رونالدو "الغاضب على نفسه" .. نجا من إصابة خطيرة وهدف حفظ هيبته في النصر!

ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد المنستيري؟!

عندما يبتعد أي مهاجم، عن تسجيل الأهداف، فهذه مشكلة كبرى؛ لكن.. عندما يكون هذا اللاعب، هو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، فهنا يتحوّل الأمر إلى كارثة، في نظر المتابعين.

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رونالدو لم يسجل أي هدف مع النصر، سواء في المباريات الودية بالبرتغال أو في اليابان، أو حتى في اللقاء الأول ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، أمام الشباب، والذي انتهى بالتعادل السلبي (0-0).

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وكاد الأمر يتكرر مجددًا، وهذه المرة في مباراة الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية؛ لولا عرضية سلطان الغنام "الذهبية"، والتي أنقذت الأسطورة البرتغالية، من الغضب الجماهيري النصراوي، الذي لا يرحم ولا يفرق بين لاعب كبير أو صغير.

كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد المنستيري..

لم يقم كريستيانو، بلمس الكرة كثيرًا، في الشوط الأول من مباراة الاتحاد المنستيري؛ إلا أنه ساعد زملاءه في خط هجوم النصر، من خلال خلخلة دفاعات الخصم، بالتحرك كثيرًا داخل الصندوق، والتي أسفرت عن الهدف الأول، الذي سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

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ونجا رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، من التدخلات العنيفة من لاعبي الفريق التونسي، خلال الشوط الأول بالتحديد؛ حيث كاد أن يتعرض لإصابة خطيرة، في إحداها.

وفي الشوط الثاني من المباراة.. وعندما كان النصر متقدمًا (1-0)، بدأت المساحات تظهر أمام الأسطورة البرتغالية، الذي وجد نفسه وجهًا لوجه أمام حارس الاتحاد المنستيري؛ إلا أنه أهدر هدفًا محققًا بشكل غريب؛ ليحرز بعدها الفريق التونسي "التعادل".

ظهر التوتر على كريستيانو رونالدو، بعد هذه الفرصة وإدراك المنستيري "التعادل"؛ حتى جاءت الدقيقة 74، الذي استغل فيها عرضية رائعة من الغنام، ليسجل الهدف الثاني لفريقه، والأول له منذ بداية الاستعدادات للموسم الجديد.

وأثناء احتفاله بالهدف.. ظهر رونالدو بشكل غاضب للغاية؛ كما لو أنه يقول لنفسه "أخيرًا"؛ وسط تمني من جمهور النصر، بأن لا يعود الخصام بين اللاعب وشباك المنافسين، مجددًا.

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