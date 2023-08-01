إنجاز خيالي .. هدف رونالدو ضد الاتحاد المنستيري يمنحه رقمًا قياسيًا جديدًا

نجم النصر لا يتوقف عن صناعة التاريخ

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رغم ابتعاده عن الدوريات الأوروبية وتواجده مع النصر السعودي منذ يناير الماضي، يُواصل كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية العالمية دون كلل أو ملل.

النجم البرتغالي استطاع إحراز أحد أهداف فريقه الأربعة خلال مواجهة الاتحاد المنستيري مساء أمس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الملك سلمان العربية، وقد لعب هدفه دورًا مهمًا في الانتصار بنتيجة 4-1، إذ كان هدف التقدم الثاني في وقت مثالي من اللقاء.

رونالدو سجل الهدف برأسية جميلة وهو هدفه الـ145 بالرأس طوال مسيرته الكروية التي شهدت لعبه في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا والسعودية، بجانب تمثيله المنتخب البرتغالي.

بهذا الرقم، استطاع صاحب الـ38 عامًا فك الشراكة مع المهاجم جيرد مولر أسطورة الكرة الألمانية في قائمة أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف بالرأس على صعيد المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم، إنجاز قد يُوصف بالخيالي خاصة أن رونالدو قضى سنوات عديدة يلعب في خانة الجناح وليس المهاجم المتقدم.

يُشار إلى أن النصر تقدم لصدارة مجموعته بهذا الفوز، حيث رفع رصيده إلى 4 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن مواطنه الشباب، وسيواجه الزمالك المصري في الجولة الختامية لدور المجموعات.

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