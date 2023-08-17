أخبار النصر اليوم | رحيل نجم الفريق .. وخطوة واحدة على الصفقة الكبرى

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق 17 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 17 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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خاص | بعد ادعاء النصر .. هل فشل حكيم زياش في الكشف الطبي مع جلطة سراي؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول فشل النجم المغربي حكيم زياش في الفحوصات الطبية التي أجراها، قبل انتقاله إلى جلطة سراي التركي (طالع التفاصيل).

"شرط واحد فقط وتحسم الصفقة" .. مانشستر سيتي يرد على عرض النصر بشأن لابورت

يسعى نادي النصر لتدعيم صفوف بمدافع مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولذلك دخل في مفاوضات جادة مع النجم الإسباني أيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي (طالع التفاصيل).

أخيرًا .. النصر يعلن رحيل نجمه رسميًا

أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، "رحيل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي؛ ضمن خطة الإحلال والتجديد، للمنافسة على كافة البطولات، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

رغم إقالته .. جارسيا يكشف عن ذكرياته السعيدة في النصر مع "القائد" رونالدو

على الرغم من إقالته من تدريب النصر، إلا أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، لم يفوت الفرصة للحديث عن ذكرياته السعيدة مع العالمي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

فيديو | بوفون يكشف كواليس حديثه المثير مع رونالدو عقب المقصية التاريخية

كشف جيانلويجي بوفون، الحارس الإيطالي المعتزل حديثاً، عن كواليس الحوار الخاص الذي جمعه بالنجم كريستيانو رونالدو بعد أن هز شباكه بالمقصية الشهيرة بلقاء يوفنتوس وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

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فيديو | غضب رونالدو الذي أنقذ طفلاً رضيعاً في صربيا

يملك النجم كريستيانو رونالدو العديد من المواقف المميزة خارج أرضية الميدان، ولكن الموقف الذي سنتحدث عنه لم يحدث عن قصد من البرتغالي، بل وتسبب في إنقاذ حياة طفل بغضبه! (طالع التفاصيل).

"جنون رونالدو ومواجهة بنزيما" .. نيمار يرفع راية التحدي مبكرًا

لم ينتظر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا كثيرًا حتى يرفع راية التحدي أمام منافسيه خلال موسم 2023-2024 مع نادي الهلال، حيث تحدث عن قوة المنافسة، وأيضًا النجمين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما (طالع التفاصيل).

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