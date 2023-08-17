رغم إقالته .. جارسيا يكشف عن ذكرياته السعيدة في النصر مع "القائد" رونالدو

ماذا قال المدرب الفرنسي عن علاقته برونالدو وذكرياته مع النصر؟

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على الرغم من إقالته من تدريب النصر، إلا أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، لم يفوت الفرصة للحديث عن ذكرياته السعيدة مع العالمي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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جارسيا كان يُدرب النصر الموسم الماضي، حيث كان متصدرًا لترتيب دوري روشن السعودي، ولكن تراجعت النتائج معه وخسر الصدارة، لتتم إقالته من تدريب الفريق.

وقال جارسيا خلال تصريحات نقلتها صحيفة "كويري ديلو سبورت" الإيطالية: "النيجيري فيكتور أوسيمين قائد ويُريد دائمًا الفوز، إنه يُشبه كريستيانو رونالدو إلى حد ما، عندما يفوز يكون سعيدًا للغاية، ويدعوا زملاءه بالفريق لالتقاط الصور وأنا أحبه جدًا، فهو من أفضل لاعبي العالم".

وواصل الفرنسي حديثه عن رونالدو حيث قال: "النجم البرتغالي يُهاجم وفي نفس الوقت يساعد فريقه في الدفاع، ويضغط على الخصوم، وهو أمر جيد فهذه صفقات المجموعة".

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واختتم رودي جارسيا حديثه قائلًا: "علاقتي مع رونالدو كانت رائعة، وعرفت سبب النجاحات التي وصل لها، لأنه كان يصل أول شخص للتدريبات، وآخر شخص يُغادر، فهو قائد لا يُصدق، وإذا فاز في ركلات الترجيح بالتدريبات يحتفل بطريقته المعروفة "Siuu" كما هو الحال في دوري أبطال أوروبا".

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