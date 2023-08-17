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خاص | بعد ادعاء النصر .. هل فشل حكيم زياش في الكشف الطبي مع جلطة سراي؟

جول العربي
Hakim Ziyech Chelsea 2022-23Getty Images
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تعرف على حقيقة فشل زياش في الفحوصات الطبية

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انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول فشل النجم المغربي حكيم زياش في الفحوصات الطبية التي أجراها، قبل انتقاله إلى جلطة سراي التركي.

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وكان زياش قريبًا من الانضمام إلى النصر مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن لم تتم الصفقة، ليتم اتهام زياش بأنه غير لائق طبيًا، لفشله في الفحوصات.

وأشارت مصادر "GOAL" إلى أن زياش لم يفشل في الفحوصات الطبية كما تردد مؤخرًا، وهذا ما أكده المُحيطون به خلال الوقت الحالي.

ويواصل زياش إجراءات انضمامه إلى جلطة سراي التركي خلال الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن يرحل اللاعب عن صفوف فريقه تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويُعد زياش من أهم نجوم المنتخب المغربي، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وتحقيق المركز الرابع.

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141621 الأصوات

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