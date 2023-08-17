أخيرًا .. النصر يعلن رحيل نجمه رسميًا

نادي النصر يتخلص من نجمه أخيرًا

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أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، "رحيل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي؛ ضمن خطة الإحلال والتجديد، للمنافسة على كافة البطولات، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي، بشكل أكثر من رائع؛ حيث توج بطلًا لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه؛ بعد الفوز على نادي الهلال السعودي (2-1)، في المباراة النهائية.

وكشف النصر في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، عن توقيعه مخالصة مالية، مع الجناح الدولي الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف.

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وأشار العالمي، إلى أن المخالصة تم توقيعها بـ"التراضي" بين الطرفين، متمنيًا التوفيق لماشاريبوف، في رحلته القادمة مع عالم الساحرة المستديرة.

النجم الأوزباكي انضم إلى النصر في يناير 2021، قادمًا من النادي المحلي باختاكور؛ إلا أنه خرج على سبيل الإعارة فورًا، إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي؛ بسبب عدم قدرة العالمي، على تسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وقتها.

عاد جلال الدين ماشاريبوف البالغ من العمر 29 سنة، إلى نادي النصر مجددًا، في صيف عام 2021؛ حيث خاض 45 مباراة رسمية مع الفريق الأول، في مختلف المسابقات، مسجلًا 4 أهداف وصانعًا 8 آخرين.

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