"شرط واحد فقط وتحسم الصفقة" .. مانشستر سيتي يرد على عرض النصر بشأن لابورت

هل يوافق النصر على طلب مانشستر سيتي لإتمام صفقة لابورت؟

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يسعى نادي النصر لتدعيم صفوف بمدافع مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولذلك دخل في مفاوضات جادة مع النجم الإسباني إيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

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النصر لم ينجح في تعويض رحيل الإسباني ألفارو جونزاليس بنهاية الموسم الماضي حتى الآن، ولذلك فهو يستهدف التعاقد مع مواطنه لابورت حاليًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن النصر قدم عرضًا إلى مانشستر سيتي قيمته 20 مليون دولار، ولكن النادي الإنجليزي طلب 30 مليون للموافقة على إتمام الصفقة.

المفاوض النصراوي مازال يتفاوض في نفس الصفقة مع لابورت من أجل إقناعه بارتداء قميص العالمي، حيث تم تقديم عرضًا قيمته 45 مليون دولار في 3 سنوات، بواقع 15 مليون دولار بالموسم الواحد.

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وتواجد لابورت على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني، في المباراة التي حسمها الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

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