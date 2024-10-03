أخبار النصر اليوم | ثورة إدارية وغياب صادم لرونالدو .. وأسرة نجم راحل تعرض لوحة سيارته للبيع!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024.

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أعلن عبد الرحمن البيشي، نجم النصر ومنتخب السعودية السابق، عن تعرضه للإصابة بكسر، مطالبًا الجماهير بالدعاء له، ولنجم الشباب فهد المولد الذي يواصل العلاج من حادثة السقوط من الشرفة.

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كشف الإعلامي علي العنزي عن تفاصيل وأسباب التغييرات الإدارية المفاجأة التي قررها نادي النصر خلال الساعات الماضية، وكان أبرزها توقيع أحمد الغامدي المدير التنفيذي لكرة القدم على المخالصة المالية ثم تقديم استقالته من منصبه.

أشاد سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، بما يقدمه المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش لاعب الزعيم، كاشفًا عن رأيه إذا تم وضعه في الاختيار بين الأخير والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

أثارت الأوضاع الأمنية في إيران، حالة من القلق، تزامنًا مع استضافة عددٍ من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ينتظر أن يحل النصر ضيفًا على الأراضي الإيرانية، خلال شهر أكتوبر الجاري.

تستهدف لجنة الرقابة على المنشطات زيادة عدد العيانات التي ستقوم بفحصها من جانب الرياضيين في جميع المسابقات والرياضات بما فيها دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي 2024-25.

كشفت تقارير صحفية أن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات إدارية كبيرة داخل نادي النصر، وذلك في إدارة الفريق الأول لكرة القدم، حيث بدأت بإقالة أحمد الغامدي المدير التنفيذي لكرة القدم.

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كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن أباعود، عن السر وراء عدم امتلاء مدرجات نادي الهلال، أثناء مبارياته الماضية، وذلك على الرغم من المستوى المتميز الذي كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، والتي حافظت على مشوارها دون هزائم منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري.

شهدت تدريب نادي النصر اليوم الأربعاء، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي محمد سيماكان، وذلك استعدادًا لمواجهة العروبة القادمة.

تمر عائلة خالد الزيلعي، نجم نادي النصر السابق، بظروف مالية غير مستقرة بعد وفاته منذ عامين، مما اضطرها إلى عرض لوحة سيارته للبيع.

كشف ماجد عبدلله، أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية، عن رأيه في "أفضل" لاعب محلي، خلال الفترة الحالية.

تحرك نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر، من أجل التخلص من الإصابة التي يُعاني منها وجعلته بعيدًا عن المشاركة مع فريقه الفترة الماضية، وذلك على خطى محمد العويس حارس الهلال.

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك.