أخبار النصر اليوم | ثورة إدارية وغياب صادم لرونالدو .. وأسرة نجم راحل تعرض لوحة سيارته للبيع!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024.
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"اللهم الطف بي وبفهد المولد" .. نجم النصر السابق يعلن تعرضه لإصابة قوية
أعلن عبد الرحمن البيشي، نجم النصر ومنتخب السعودية السابق، عن تعرضه للإصابة بكسر، مطالبًا الجماهير بالدعاء له، ولنجم الشباب فهد المولد الذي يواصل العلاج من حادثة السقوط من الشرفة.
"الاستراتيجية الجديدة" .. كلمة السر في التغييرات الإدارية المفاجأة في النصر!
كشف الإعلامي علي العنزي عن تفاصيل وأسباب التغييرات الإدارية المفاجأة التي قررها نادي النصر خلال الساعات الماضية، وكان أبرزها توقيع أحمد الغامدي المدير التنفيذي لكرة القدم على المخالصة المالية ثم تقديم استقالته من منصبه.
سامي الجابر يختار الأفضل للهلال بين رونالدو وميتروفيتش .. ويكشف عن موقفه من خلافة روبرتو مانشيني!
أشاد سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، بما يقدمه المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش لاعب الزعيم، كاشفًا عن رأيه إذا تم وضعه في الاختيار بين الأخير والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.
قبل مواجهة الاستقلال .. "أوضاع إيران" تقلق النصر وتحرك عاجل من الاتحاد الآسيوي!
أثارت الأوضاع الأمنية في إيران، حالة من القلق، تزامنًا مع استضافة عددٍ من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ينتظر أن يحل النصر ضيفًا على الأراضي الإيرانية، خلال شهر أكتوبر الجاري.
أضافت "الترامادول" .. لجنة المنشطات تستهدف زيادة العينات في دوري روشن!
تستهدف لجنة الرقابة على المنشطات زيادة عدد العيانات التي ستقوم بفحصها من جانب الرياضيين في جميع المسابقات والرياضات بما فيها دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي 2024-25.
لن تتوقف عند مخالصة أحمد الغامدي .. تغييرات إدارية كبيرة داخل النصر في الطريق!
كشفت تقارير صحفية أن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات إدارية كبيرة داخل نادي النصر، وذلك في إدارة الفريق الأول لكرة القدم، حيث بدأت بإقالة أحمد الغامدي المدير التنفيذي لكرة القدم.
"لا أحد يخرج قبل مباريات الهلال" .. رد نصراوي ساخر على أسباب عدم امتلاء مدرجات الزعيم!
كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن أباعود، عن السر وراء عدم امتلاء مدرجات نادي الهلال، أثناء مبارياته الماضية، وذلك على الرغم من المستوى المتميز الذي كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، والتي حافظت على مشوارها دون هزائم منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري.
لم يشاركا في الاستعداد لمواجهة العروبة .. الكشف عن سبب غياب كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان
شهدت تدريب نادي النصر اليوم الأربعاء، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي محمد سيماكان، وذلك استعدادًا لمواجهة العروبة القادمة.
تحمل رقمًا مميزًا .. ظروف خاصة تضطر أسرة نجم النصر "الراحل" لعرض لوحة سيارته للبيع!
تمر عائلة خالد الزيلعي، نجم نادي النصر السابق، بظروف مالية غير مستقرة بعد وفاته منذ عامين، مما اضطرها إلى عرض لوحة سيارته للبيع.
"نجم الهلال ليس الأفضل!" .. ماجد عبدالله يتجاهل سالم الدوسري ويكشف عن السبب
كشف ماجد عبدلله، أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية، عن رأيه في "أفضل" لاعب محلي، خلال الفترة الحالية.
على خطى نجم الهلال .. نواف العقيدي يتحرك للتخلص من إصابته!
تحرك نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر، من أجل التخلص من الإصابة التي يُعاني منها وجعلته بعيدًا عن المشاركة مع فريقه الفترة الماضية، وذلك على خطى محمد العويس حارس الهلال.
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك.