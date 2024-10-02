"نجم الهلال ليس الأفضل!" .. ماجد عبدالله يتجاهل سالم الدوسري ويكشف عن السبب

هل يستحق سالم الدوسري أن يكون من الأساطير؟!..

كشف ماجد عبدلله، أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية، عن رأيه في "أفضل" لاعب محلي، خلال الفترة الحالية.

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ماجد عبدالله يصنف وفقًا للكثيرين، كأفضل لاعب سعودي في التاريخ؛ نظرًا لمسيرته الذهبية مع نادي النصر في الفترة من 1977 إلى 1998، بالإضافة إلى تمثيله المنتخب الوطني لمدة 17 سنة تقريبًا.

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ماجد قال في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بالنسبة لي.. أفضل لاعب سعودي؛ هو من يكون مستواه ثابتًا مع ناديه والمنتخب الوطني".

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ورفض أسطورة نادي النصر، اعتبار ساحر نادي الهلال سالم الدوسري، كأفضل لاعب سعودي حاليًا؛ وذلك عند سؤاله عن اللاعب البالغ من العمر 33 سنة.

ورد ماجد عبدالله عن ذلك؛ قائلًا: "سالم؟! أنتم سألتم عن الأفضل، وأنا أجبت.. لا يوجد لاعب مستواه ثابت حاليًا مع النادي والمنتخب".

جدير بالذكر أن سالم الدوسري يقدّم مستويات مبهرة مع نادي الهلال، في السنوات الأخيرة؛ حيث قاد فريقه للعديد من الألقاب المحلية والقارية، مع اختياره كـ"أفضل لاعب آسيوي"، في عام 2023.