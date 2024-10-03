أضافت "الترامادول" .. لجنة المنشطات تستهدف زيادة العينات في دوري روشن!

تطور جديد بشأن المنشطات في دوري روشن

تستهدف لجنة الرقابة على المنشطات زيادة عدد العيانات التي ستقوم بفحصها من جانب الرياضيين في جميع المسابقات والرياضات بما فيها دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي 2024-25.

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وأضافت اللجنة لصحيفة "الرياضية" أنها تستهدف فحص 3 آلاف عينة للرياضيين، ومن ثم زيادة عدد العينات تدريجيًا إلى 5 آلاف عينة في السنة الواحدة، خلال الـ5 أعوام القادمة.

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وأكدت اللجنة على أنها قامت بفحص 2027 عينة خلال الموسم الماضي، وأقل من 1200 عينة في الموسم قبل الماضي بجميع الرياضات.

وأوضحت اللجنة أنها لا تستطيع أن تكشف عن عدد العينات التي فحصتها في دوري روشن حتى نهاية الجولة الخامسة، لأننا مازلنا في بداية الموسم، والإحصاءات يتم كشفها بنهايته، ولا يمكن أن تكون مجزئة، وعينات الموسم الماضي في الدوري هي 1415 عينة.

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وبلغ عدد مسؤولي جمع العينات حوالي 133 مسؤولًا، موزعين في جميع مناطق المملكة، ما بين ضباط ومساعدين لجمع عينات البول والدم.

وبشأن المواد المحظورة التي أضيفت الموسم الحالي، أكدت اللجنة على أنه تم إضافة مادة "الترامادول" إلى تلك القائمة، بعد تأييد المجلس التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.