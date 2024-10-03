سامي الجابر يختار الأفضل للهلال بين رونالدو وميتروفيتش .. ويكشف عن موقفه من خلافة روبرتو مانشيني!

أسطورة الهلال يختار بين رونالدو وميتروفيتش الأنسب للهلال

أشاد سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، بما يقدمه المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش لاعب الزعيم، كاشفًا عن رأيه إذا تم وضعه في الاختيار بين الأخير والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

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وخلال مداخلة عبر برنامج "المنتصف"، تم توجيه سؤال إلى الجابر بشأن موقفه إذا تم عرض عليه اختيار مهاجم للهلال بين رونالدو وميتروفيتش، حيث قال: "على حسب الفريق، لو كنت في النصر سأضم كريستيانو رونالدو، ولو في الهلال سأختار ميتروفيتش".

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وأضاف: "لو أصبحت مدربًا، سأبحث عما يحتاجه فريقي ومن ثم سأختار اللاعب المناسب سواء ميتروفيتش أو رونالدو".

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وعن أداء المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قال الجابر: "لست مستاءً بدرجة كبيرة بسبب مانشيني مع المنتخب، وكل مدرب له فلسفة، وحصل مع إيطاليا على بطولة اليورو رغم أنه لم يكن مرشحًا حتى لتخطي دور المجموعات، ولكنه نجح في صناعة فريق".

وكشف الجابر عن موقفه من إمكانية خلافة مانشيني إذا عُرض عليه الأمر: "سأخدم بلادي في كل المجالات إلا مجال التدريب، ووصلت إلى مرحلة ممارسة العمل الفني بعد الابتعاد عنها، ومن الصعب العودة لها مرة أخرى".