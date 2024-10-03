لن تتوقف عند مخالصة أحمد الغامدي .. تغييرات إدارية كبيرة داخل النصر في الطريق!

هذا ما سيحدث داخل النصر المرحلة المقبلة

كشفت تقارير صحفية أن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات إدارية كبيرة داخل نادي النصر، وذلك في إدارة الفريق الأول لكرة القدم، حيث بدأت بإقالة أحمد الغامدي المدير التنفيذي لكرة القدم.

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وأكدت بعض التقارير أن نادي النصر قرر مخالصة أحمد الغامدي وتوجيه الشكر له على فترة تواجده في منصب المدير التنفيذي للعالمي.

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وأضافت صحيفة "الرياضية" أن توجيه الشكر إلى الغامدي لن يكون آخر التغييرات، بل هناك تغييرات أخرى ستحدث خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت الصحيفة أن عددًا من الأسماء سيلحق بالغامدي، من بينهم مسؤولو التغذية وغرفة الملابس، بالإضافة إلى بعض المساعدين داخل الجهاز الطبي، وعدد من مرافقي اللاعبين.

يُذكر أن الغامدي قد أُعيد إلى المهام الإدارية للعالمي يوم 27 مارس الماضي، بناءً على طلب اللجنة التنفيذية في شركة النصر والإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي.