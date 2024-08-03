أخبار النصر اليوم | تطورات في مستقبل سيكو فوفانا .. وصفقة أجنبية جديدة محسومة!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 3 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 3 أغسطس 2024.

"انتظر كثيرًا دون فائدة" .. النصر يضيع موهبة أرجنتينية من يده ويصيب اللاعب بخيبة أمل

"اللاعب كان ينتظر، ولكن العرض لم يأتِ".. هكذا انتهت قصة الصفقة الأرجنتينية بالتاسار رودريجيز، لاعب وسط راسينج، الذي كان مرشحًا للانتقال إلى صفوف النصر، خلال موسم الميركاتو الصيفي. "اقرأ التفاصيل"

"الواقعة تنطبق على نيمار" .. نصراوي يُلمح بخطأ قانوني من الهلال وخبير يحسم الجدل!

أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، حالة واسعة من الجدل، حول سؤاله بشأن الموقف القانوني لأحد اللاعبين غير المُقيدين بأحد الأندية في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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نجل كريستيانو رونالدو يورط لامين يامال مع جماهير برشلونة .. السبب نصراوي!

أصبح الدولي الإسباني لامين يامال، صاحب الـ17 عامًا، حديث الساعة حول العالم، بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده، والذي قاده للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، ليتحول اللاعب الشاب الذي قرر المدرب تشافي هيرنانديز تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، إلى أحد العناصر الأساسية في تحقيق حلم الذهبية الرابعة للماتادور. "اقرأ التفاصيل"

"يراقب الكاميرا دائمًا وسيستمر في البكاء" .. مسؤول كبير بالنصر يتحدث عن تصرفات كريستيانو رونالدو المثيرة

كشف البرازيلي مارسيلو سالازار، أحد أكبر المسؤولين في نادي النصر السعودي "حاليًا"، أسرارًا جديدة عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

محترف النصر يرفض الرحيل "إلا بشروطه" .. وتطورات جديدة في مستقبل سيكو فوفانا

وضع أحد محترفي نادي النصر السعودي، "شروطه" أمام الإدارة؛ من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

النصر لن يقف صامتًا .. ريال مدريد يجبر لابورت على تضحية كبيرة لإعادته إلى أوروبا!

تحول المدافع الإسباني إيمريك لابورت، إلى حديث الساعة داخل نادي النصر، بعد تردد أنباء قوية عن رغبته في الرحيل والعودة إلى أوروبا. "اقرأ التفاصيل"

حسمها لويس كاسترو .. النصر يُعلن عن ثاني صفقاته في هذا الموعد

نجح نادي النصر في حسم ثاني صفقاته الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2024-25، وذلك بمباركة المدرب البرتغالي لويس كاسترو. "اقرأ التفاصيل"