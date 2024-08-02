"يراقب الكاميرا دائمًا وسيستمر في البكاء" .. مسؤول كبير بالنصر يتحدث عن تصرفات كريستيانو رونالدو المثيرة

الأضواء كلها مركزة على كريستيانو رونالدو..

كشف البرازيلي مارسيلو سالازار، أحد أكبر المسؤولين في نادي النصر السعودي "حاليًا"، أسرارًا جديدة عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

سالازار عمل كـ"مدير تنفيذي" لفريق كرة القدم بالنصر، قبل أن يتولى منصب "مكتشف المواهب" في النادي؛ لتكون مهمته إعداد فريق للمستقبل، قادر على السيطرة على الألقاب والبطولات.

وفي هذا السياق.. أكد المسؤول البرازيلي في تصريحات مع "placar"، على أن رونالدو دائمًا ما يكون جادًا في التدريبات؛ بل ويظهر غضبه في كثير من اللقطات المثيرة للجدل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف مارسيلو سالازار: "عندما يتم احتساب (تسلل) ضد الأسطورة البرتغالية، في تدريبات الفريق النصراوي؛ يذهب اللاعب على الفور إلى الكاميرات، من أجل مشاهدة اللقطة بنفسه، والحكم عليها".

وأشار سالازار إلى أن رونالدو يراقب الجميع في التدريبات وصالة الألعاب الرياضية؛ حيث لا يحتاج من أي شخص أن يلفت انتباهه، بل يقوم هو بالتواصل المباشر.

وعن حلم كريستيانو رونالدو.. قال: "أظن أنه يريد أن يلعب مع نجله كريستيانو جونيور في فريقٍ واحد، وأن يسجل هدفه رقم (ألف)؛ وهو قادر على ذلك بالفعل، حتى مع وصوله إلى سن الـ39 عامًا، فلا حدود لطاقته".

وأشاد مارسيلو بـ"إمكانيات" كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة رونالدو؛ مؤكدًا على أنه يملك تحكم كبير للغاية بالكرة، مع قدرات قيادية تجعله قادر على اللعب مع الفريق الأول في النصر.

وبخصوص بكاء رونالدو في المباريات.. شدد مارسيلو سالازار على أن الأسطورة البرتغالية يترك مشاعره تسيطر عليه؛ فهو رجل عائلة وشخص مخلص؛ لذلك لا يستطيع أن يتمالك نفسه في بعض اللحظات، وهو ما سيستمر دائمًا.

جدير بالذكر أن رونالدو انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.