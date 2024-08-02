محترف النصر يرفض الرحيل "إلا بشروطه" .. وتطورات جديدة في مستقبل سيكو فوفانا

المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو حدد الأجانب الراحلين..

وضع أحد محترفي نادي النصر السعودي، "شروطه" أمام الإدارة؛ من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر يسعى للتخلص من عدد من لاعبيه، سواء المحليين أو الأجانب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ في الوقت الذي حسم فيه صفقة وحيدة فقط - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو، قادمًا من الفريق المحلي أتلتيكو بارانينيسي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، صباح اليوم السبت، رفض الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، الرحيل عن الفريق النصراوي، عن طريق "الإعارة"؛ مشترطًا الحصول على عرض طويل الأمد، مع فريقه الجديد.

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الصحيفة كشفت أيضًا عن أن وكيل أعمال كونان، طلب من الإدارة النصراوية، "دفع" جزء من قيمة عقد اللاعب مع الفريق الأول، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ من أجل الموافقة على الرحيل.

من جهة أخرى.. أعلنت الصحيفة أن النجم الإيفواري الآخر سيكو فوفانا، متوسط ميدان نادي النصر، بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى فريق الاتفاق، في صيف العام الحالي؛ بعد أن لعب معه "معارًا" لمدة 6 أشهر، في الفترة من يناير إلى يونيو 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بعض الإجراءات الإدارية "المتبقية"، قبل الإعلان عن انتقال فوفانا من النصر إلى الاتفاق رسميًا؛ وذلك بطلب شخصي من الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لفارس الدهناء.