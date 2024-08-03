حسمها لويس كاسترو .. النصر يُعلن عن ثاني صفقاته في هذا الموعد

النصر يواصل استعداداته للموسم القادم

نجح نادي النصر في حسم ثاني صفقاته الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2024-25، وذلك بمباركة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

وكشفت صحيفة "اليوم" عن أن إبراهيم المهيدب رئيس نادي النصر، يعقد حاليًا في مقر إقامته بإسبانيا اجتماعًا رفقة الثلاثي أحمد الغامدي ولويس كاسترو وفيرناندو هييرو.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع جاء من أجل بحث أوضاع فريق نادي النصر، خلال المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا.

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ومن المنتظر أن يعلن نادي النصر غدًا الأحد عن ثاني صفقاته الأجنبية، بعد توصل المدرب لويس كاسترو لاتفاق معه، من أجل ضمه لصفوف الفريق، وفقًا لماأكدته الجريدة.

وكان النصر قد حسم التعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، القادم من صفوف أتلتيكو باراناينسي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الحالية.