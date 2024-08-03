النصر لن يقف صامتًا .. ريال مدريد يجبر لابورت على تضحية كبيرة لإعادته إلى أوروبا!

المدافع الإسباني يدرس قرار الرحيل

تحول المدافع الإسباني إيمريك لابورت، إلى حديث الساعة داخل نادي النصر، بعد تردد أنباء قوية عن رغبته في الرحيل والعودة إلى أوروبا.

وكان لابورت (30 عامًا) قد انضم إلى النصر السعودي في صيف 2023، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 27.5 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2026.

ولعب لابورت مؤخرًا، دورًا كبيرًا في فوز منتخب بلاده الإسباني بلقب بطولة الأمم الأوروبية، مما أعاده إلى حسابات الأندية الكبرى في القارة العجوز للاستعانة به مرة أخرى، ووفقًا لتقارير صحفية يتقدم هذه الأندية ريال مدريد، الذي يجده حلًا سريعًا لأزمته الدفاعية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن لابورت يرحب بالعودة إلى أوروبا مرة أخرى، خصوصًا أنه لم يعتد الأجواء في الدوري السعودي، ويرى أن أمامه الكثير ليقدمه في ملاعب أوروبا، بعد تألقه الأخير في اليورو.

من جانبها، أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن موقف ريال مدريد واضح بشأن صفقة إيمريك لابورت، حيث يريد الميرنجي التعاقد معه، في ظل الإصابات التي تطارد مدافعيه وبعد ضياع صفقة ليني يورو، الذي فضل ارتداء قميص مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأشارت "آس"، إلى أن السبيل الوحيد لإتمام الصفقة هي أن يتنازل المدافع الإسباني عن طلباته المادية الكبيرة، خصوصًا أنه يتقاضى حاليًا 24 مليون يورو في الموسم مع النصر، وحال انتقاله للملكي لن يحصل على مثل هذا الراتب، كما أنه سيخسر حوالي 50 مليون يورو (راتب موسمين مع النصر).

ومن المنتظر، أن تشهد الأيام المقبلة تطورات في هذا الملف، خصوصًا أن النصر لن يفرط في لابورت بسهولة، حيث ترغب إدارة العالمي في الحفاظ على كل عناصر القوة من أجل العودة للمنافسة على البطولات محليًا وقاريًا.