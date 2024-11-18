أخبار النصر اليوم | مفاجأة سعيدة من لجنة التوثيق، ومقصية رونالدو تفتح النار على جويدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 نوفمبر 2024.
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"النصر رفض شرط فنربخشه الغريب" .. الكشف عن تفاصيل مفاوضات انتقال تاليسكا للدوري التركي
اللاعب كان مثار جدل واسع مؤخرًا
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"جويدو صنع الفوضى ورونالدو غير سعيد" .. مقصية بولندا تفتح النار على مسؤول النصر!
رونالدو أسطوري مع البرتغال، باهت في النصر..
"أشهر مني كثيرًا" .. صورة مسربة تكشف هوية ضيف رونالدو المنتظر
نجم النصر أشعل الدنيا بالفيديو المنشور عبر قناته
"تقليص فارق بطولات الدوري مع الهلال" .. لجنة التوثيق تحضر مفاجأة تاريخية إلى النصر والاتحاد
مفاجأة لجماهير النصر والاتحاد..
"انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي قبل الاعتزال" .. رد رسمي على ضم قائد إنتر ميامي!
رفض عرضًا خرافيًا من الهلال قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023..
"دفعت ثمن قرار متسرع" .. وليد الفراج يُوجه رسالة إلى جمهور "أكشن مع وليد"
الإعلامي السعودي المخضرم غاب عن حلقة أمس السبت
وصف بـ"عملية شراء أصوات" .. جويدو فينجا يفاجئ إعلاميي النصر بقرار جديد!
ماذا قرر الرئيس التنفيذي للنصر؟
"الدوري السعودي سيختلف تمامًا في 2027" .. تحذير شديد اللهجة للهلال والنصر والاتحاد والأهلي
الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن هذا الموسم