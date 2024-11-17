وصف بـ"عملية شراء أصوات" .. جويدو فينجا يفاجئ إعلاميي النصر بقرار جديد!

ماذا قرر الرئيس التنفيذي للنصر؟

كشف الإعلامي فيصل الجفن، عن قرار الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بنادي النصر، بتقديم الدعوى للإعلامين المنتمين للنادي، للاجتماع معه، مطلع الأسبوع المُقبل.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وكان جويدو قد تحدث بشأن إنجازاته في النصر، في مقطع فيديو عبر قناة النادي، بقوله إنه قام بإنشاء غرفة ملابس جديدة للفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب صالة ألعاب رياضية بأحدث التقنيات، ومنطقة طعام لدعم أخصائيي التغذية، فضلًا عن إصلاح مرافق التدريبات، وإنشاء قناة النادي التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وجلب العديد من الاستثمارات الأجنبية الضخمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب"، إنه يعتقد بصحة الخبر، بينما أكد أنه ليس ضمن الإعلاميين المدعوين للاجتماع مع جويدو، مضيفًا "خلافي مع جويدو، بصفتي مشجعًا ومتحمسًا، وحريصًا على تواجد الكفاءات الإدارية السعودية، وهو ضد هذا الشيء، لأنه حريص على تواجد الكفاءات الأجنبية".

وسخر الصرامي من مقولة جويدو بأنه حارس النصر، قائلًا إن تلك الكلمة تعني أن جميع الأبواب مغلقة للحديث مع هذا الرجل، وأن رؤساء النصر السابقين، مثل عبد الرحمن بن سعود وفيصل بن تركي، لم يقولوا ذلك وكانوا يدفعون لدعم النادي من جيوبهم، بينما يقولها جويدو الذي يتقاضى بالعملة الصعبة.

GOAL

وفي هذا السياق، قال الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز، إنه من المُرجح أن يكون هذا الاجتماع بمثابة عملية شراء رأي الإعلاميين، أو بمعنى أدق كسبهم لصفه، مضيفًا أن جويدو ليس أول من يقوم بذلك التصرف.