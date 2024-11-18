"جويدو صنع الفوضى ورونالدو غير سعيد" .. مقصية بولندا تفتح النار على مسؤول النصر!

رونالدو أسطوري مع البرتغال، باهت في النصر..

أثار الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، سؤالًا حول سر تباين مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة، والتي وصفه بأنه "أسطوري" مع البرتغال، و"باهت" في النصر.

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وقدم رونالدو أداءً متذبذبًا مع النصر، غابت فيها شراسته الهجومية، خاصة في مباريات الهلال والرياض بدوري روشن، كذلك لقاء التعاون في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أهدر فيها كريستيانو ركلة جزاء في الدقيقة 90+6، ليتسبب في خروج فريقه مبكرًا من أغلى الكؤوس، بينما عاد صاحب الكرات الخمس الذهبية، ليصبح حديث العالم، بأداء متألق في مباراة البرتغال وبولندا، بدوري الأمم الأوروبية، وخاصة في الشوط الثاني، بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء، ثم أتبعه بهدف ثانٍ رائع من ركلة مقصية.

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ورجّح الصرامي، عبر برنامج "ملاعب"، بأن السبب في تراجع مستوى كريستيانو رونالدو مع النصر، هو الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للشركة الربحية، والفوضى التي يشهدها النادي في الفترة الأخيرة، بين التغييرات الإدارية الكثيرة، الأمر الذي أثر على أداء قائد النصر، ودفع الجماهير للمطالبة باستبداله في مباراة الرياض، فضلًا عن الانتقال من الحديث الخفي للمجاهرة بشأن عدم تجديد عقده، حتى الآن، مع فارس نجد.

وطالب الصرامي بعمل دراسة فنية، لاستبيان التباين في الأداء لرونالدو بين النصر ومنتخب البرتغال، متسائلًا بشأن ما إذا كان كريستيانو غير سعيد في النصر، أو تبديل المدير الفني، من لويس كاسترو الذي كان ينتهج الاسلوب الهجومي، والإيطالي ستيفانو بيولي صاحب النهج الدفاعي، الذي دفع برونالدو كجناح أيسر.

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من ناحية أخرى، أكد الصرامي أن ماجد الجمعان، لاعب النصر السابق، لن يقبل بفكرة العمل تحت رئاسة جويدو، كون الجمعان، مضيفًا أن الجمعان يملك الأموال والمناصب والخبرات، وسبق وأن عمل مديرًا تنفيذيًا لنادي نيوكاسل الإنجليزي، وبالتالي فإنه إما أن يتولى الرئاسة التنفيذية بدلًا من جويدو أو لا يقبل العمل في النادي.