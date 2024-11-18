"أشهر مني كثيرًا" .. صورة مسربة تكشف هوية ضيف رونالدو المنتظر

نجم النصر أشعل الدنيا بالفيديو المنشور عبر قناته

أثار كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، حيرة الجميع بمقطع الفيديو الذي نشره عبر قناته على يوتيوب مؤخرًا وأشار خلاله إلى أنه سيستضيف شخصًا أشهر منه كثيرًا، لكن دون أن يكشف هويته.

الجمهور بدأ يطرح أسماء المرشحين لهذا الحوار الذي وصفه النجم البرتغالي بأنه سيُحطم الإنترنت، وقد شملت القائمة أسماءً مثل ليونيل ميسي وإيلون ماسك وكيم كارداشيان، لكن تسريبًا كشف هوية الضيف الجديد.

صحيفة ديلي سبورت أوضحت أن صورة مسربة كشفت هوية الضيف الجديد في قناة رونالدو على يوتيوب وهو اليوتيوبر الشهير "مستر بيست" والذي يُعد صاحب أكبر قناة على منصة الفيديوهات الشهيرة، حيث تجاوز عدد مشتركيه حاجة الـ331 مليون مشترك.

رونالدو كان قد حطم عددًا من الأرقام القياسية على يوتيوب حين دشن قناته الخاصة به، لكنه مازال بعيدًا عن "مستر بيست" على صعيد عدد المشتركين، حيث بلغ عدد مشتركيه 67 مليون مشترك، وربما هذا هو السبب الذي جعله يصف ضيفه بأنه أكثر شهرة منه كثيرًا.

مقطع الفيديو الذي نشره رونالدو للترويج للقاء شهد تواجد زميله السابق في مانشستر يونايتد، ريو فرديناند، وقد تحدث الثنائي عن الضيف القادم بالكثير من التقدير.