أخبار النصر اليوم | محمد سيماكان يُطمئن الجمهور قبل مواجهة الاستقلال، و3 غائبين عن اللقاء

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 22 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 22 أكتوبر 2024.

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3 غائبين عن النصر أمام الاستقلال وبيولي يُخفي ملامح التشكيل الأساسي

يخوض النصر مباراته اليوم أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا النخبة منقوصًا من الثلاثي أيمن يحيى للإيقاف ونواف العقيدي للإصابة وعبد المجيد الصليهم بقرار فني.

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وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب ستيفانو بيولي عمد إلى إخفاء ملامح التشكيل الأساسي للفريق خلال مران أمس، حيث قسم الفريق إلى 4 مجموعات دون تحديد المجموعة الأساسية.

"ندرك قيمة البطولة جيدًا" .. محمد سيماكان يُطمئن جمهور النصر قبل مواجهة الاستقلال

أكد محمد سيماكان مدافع النصر على أهمية تحقيق نتيجة جيدة في مواجهة اليوم أمام الاستقلال ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "أعتقد أن المباراة ستكون صعبة وعلي أن أستعد لها بشكل مناسب، يجب أن نتحلى بتركيز عالٍ لتحقيق النتيجة المطلوبة".

أتم مطمئنًا الجمهور حول استعداده وزملائه النفسي للقاء "كل اللاعبين يدركون قيمة البطولة وجميعنا نعمل جيدًا للاستعداد للمباراة".

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