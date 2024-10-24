أخبار النصر اليوم | تفاصيل إصابة محمد سيماكان، ومطالبة الإدارة بالتعاقد مع 15 أجنبيًا ردًا على مشاركة نيمار أمام العين!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
الكشف عن تفاصيل إصابة محمد سيماكان
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الفحوصات الطبية التي أجراها محمد سيماكان مدافع النصر عقب إصابته أمام الشباب جاءت مطمئنة للغاية.
النتائج أظهرت تعرض اللاعب لكدمة تحتاج للراحة لمدة يومين وبعدها سيعود اللاعب للتدريبات الجماعية ومن ثم المباريات.
سيماكان يغيب بالفعل عن مواجهة الخلود القادمة في دوري روشن بسبب طرده بالبطاقة الحمراء خلال مباراة الشباب السابقة.
"لم يفعلها ماجد عبدالله أو سامي الجابر" .. محمد نور يتفوق على أساطير السعودية بدور لا ينسى مع الاتحاد!
تعرف على تصرف محمد نور الذي لم يفعله سامي الجابر أو ماجد عبدالله..
مفاجأة جديدة .. نواف العقيدي يظهر بتدريبات النصر ويحسم مصير العملية الجراحية!
تعرف على موقف نواف العقيدي من إجراء الجراحة
مثل كريستيانو رونالدو .. سالم الدوسري مطالب بمنح شارة القيادة إلى نيمار وباريس سان جيرمان "يبطل الحُجة"!
هل تتفق معه؟
مكتشف ماركوس ليوناردو: انتظروا بصمته مع الهلال والنصر نجح في سد ثغرته
مدرب كورينثيانز السابق يتحدث عن نجوم الهلال والنصر
جوتي: هذا ما غيره كريستيانو رونالدو في ريال مدريد.. و"كعب" كريم بنزيما ليس الأفضل
جوتي زامل رونالدو وبنزيما في موسم واحد فقط..
"قد يرحل عن النصر في هذا الوقت!" .. زميل رونالدو السابق يطالبه بمغادرة الدوري السعودي بسبب ميسي
رونالدو لم يحقق أي لقب رسمي مع النصر - حتى الآن -..
"على الاتحاد الآسيوي التدخل" .. اتهام إماراتي بإفساد الأندية السعودية للمنافسة بدوري الأبطال!
شاهد ما تم نقاشه داخل أحد البرامج الإماراتية بشأن الأندية السعودية
مفاجأة جديدة .. مشاركة نيمار في قمة الهلال والعين "قانونية" والنصر بإمكانه اللعب بـ"15 أجنبيًا"!
جدل قانوني بشأن قائمة الأندية السعودية في "النخبة الآسيوية"..
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
وسط ترقب سعودي .. دي بروينه يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي ويختار وجهته الجديدة
النجم البلحيكي أحد أهم المطلوبين في دوري روشن السعودي
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك..