أخبار النصر اليوم | تفاصيل إصابة محمد سيماكان، ومطالبة الإدارة بالتعاقد مع 15 أجنبيًا ردًا على مشاركة نيمار أمام العين!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 أكتوبر 2024.

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الكشف عن تفاصيل إصابة محمد سيماكان

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الفحوصات الطبية التي أجراها محمد سيماكان مدافع النصر عقب إصابته أمام الشباب جاءت مطمئنة للغاية.

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النتائج أظهرت تعرض اللاعب لكدمة تحتاج للراحة لمدة يومين وبعدها سيعود اللاعب للتدريبات الجماعية ومن ثم المباريات.

سيماكان يغيب بالفعل عن مواجهة الخلود القادمة في دوري روشن بسبب طرده بالبطاقة الحمراء خلال مباراة الشباب السابقة.

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