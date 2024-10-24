مفاجأة جديدة .. نواف العقيدي يظهر بتدريبات النصر ويحسم مصير العملية الجراحية!

تعرف على موقف نواف العقيدي من إجراء الجراحة

بعد أن كان قريبًا من إجراء عملية جراحية في الظهر، حدث تطور مفاجئ في حالة الحارس نواف العقيدي لاعب النصر، قد يجعله يتراجع عن قرار العملية الجراحية.

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وكان العقيدي قد قرر الخضوع إلى عملية جراحية في منتصف شهر أكتوبر الجاري، بعد أن أوصاه الطبيب المعالج بهذا الأمر.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن مفاجأة جديدة، وهي مشاركة العقيدي في التدريبات الجماعية مساء أمس الأربعاء، بمقر النادي في الرياض، بعدما تعافى من إصابة الظهر.

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وأضافت الصحيفة أن الطبيب المعالج للعقيدي وضع أمامه خيارين، أولهما العملية الجراحية وزوال الألم نهائيًا، والثاني هو العودة الاستمرار دون جراحة مع تحمل الألم الذي يُعاني من الحارس في موضع الإصابة.

ولكن العقيدي فضّل في النهاية عدم الخضوع للعملية الجراحية، حتى يقف على حالته الطبية، ومدى إمكانية مشاركته في التدريبات والمواجهات المقبلة مع العالمي.