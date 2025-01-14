أخبار النصر اليوم | الجمعان يُحدد مهمته الأولى في ملف التعاقدات، والصفقة التي جعلت الهلال يلتف حول نفسه

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 14 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 يناير 2025

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الرغبة حقيقية في نقل النجم البرازيلي للملاعب السعودية

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعماء في حالة غضب واستياء من فريقهم!

الصفقة كانت قد أثارت جدلًا كبيرًا

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GOAL

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