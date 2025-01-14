"الهلال أصبح للأغنياء" .. تقدم هائل للاتحاد وتراجع مرعب للزعيم في الحضور الجماهيري لدوري روشن السعودي

الزعماء في حالة غضب واستياء من فريقهم!

أظهرت أرقام الحضور الجماهيري الخاصة بمباريات دوري روشن السعودي للموسم الجاري تراجعًا حادًا للهلال وتقدمًا كبيرًا للاتحاد، فيما حقق النصر قفزة قوية بالتواجد في قائمة الـ3 الأوائل هذا الموسم عكس ما كان عليه الوضع في 2023-2024

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حلقة أمس من برنامج "أكشن مع وليد" استعرض أرقام الحضور الجماهيري بعد 14 جولة من الموسمين الماضي والجاري، وقد أظهرت تصدر الهلال للموسم الماضي بـ191 ألف مشجع تقريبًا، يليه الاتحاد بـ145 ألفًا ثم الأهلي بـ143 ألف، ولم يتواجد النصر في تلك القائمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأرقام اختلفت تمامًا هذا الموسم، إذ خرج الهلال من قائمة الـ3 الأوائل ودخلها النصر ثالثًا بـ135 ألف مشجع، وقد تصدر الاتحاد بـ261 وتواجد الأهلي ثانيًا بـ159 ألفًا، وقد سجل إجمالي الحضور الجماهيري لجميع المباريات تراجعًا بقيمة 55 ألف مشجع تقريبًا.

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الإعلامي وليد الفراج ناقش ضيوفه في أسباب ذلك التراجع المرعب للهلال، ليُجيبه الصحفي رامي تونسي بأن جمهور الهلال مستاء من مستوى الفريق هذا الموسم، فيما ذهب عبد الله المسند إلى أن الفارق في سعة الملاعب هي السبب، حيث كان الفريق يلعب على ملعبي الملك فهد الدولي والملز في الموسم الماضي وهما أكثر سعة من ملعبه الحالي، المملكة أرينا، والذي هو كذلك أصغر من ملاعب المنافسين.

الصحفي عبد الله الزلال كان أكثر وضوحًا وصراحة وأكد أن ارتفاع أسعار التذاكر المبالغ به أدى لعزوف جمهور الهلال عن الحضور، معيدًا سبب ذلك إلى اضطرار النادي لدفع 40 مليون ريال هي قيمة استئجار الملعب، ليُعلق الفراج قائلًا "النصر يستأجر ملعبه ولا يبيع التذاكر بتلك الأسعار المرتفعة، ذهاب العائلة لإحدى مباريات الهلال قد تكلف رب البيت ألف ريال سعودي وهو مبلغ كبير جدًا، الهلال أصبح للأغنياء".