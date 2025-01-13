"يبدو أن مدربه تراجع عن رأيه!" .. فريق سعودي مفاجئ ينافس الهلال والاتحاد على صفقة محمد صلاح

محمد صلاح على رأس الأسماء المطلوبة في السعودية..

"لا يوجد تقدم في مفاوضات تجديد عقدي؛ لذلك أنا أعيش آخر 6 أشهر لي مع الفريق الأول!".. هكذا تحدث النجم محمد صلاح في الأيام الماضية، عن مستقبله مع نادي ليفربول.

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صلاح البالغ من العمر 32 سنة، يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو 2025؛ حيث كان قد انضم إلى العملاق الإنجليزي في صيف عام 2017، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما.

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وفي ظل غموض مستقبله مع ليفربول.. ارتبط اسم الفرعون المصري بـ"الانتقال" إلى الملاعب السعودية؛ خاصة من بوابة الاتحاد، الذي يريده منذ فترة طويلة، أو لارتداء قميص نادي الهلال، للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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لكن.. الإعلامي الرياضي أكرم كونور فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه دخول فريق سعودي "مفاجئ"، غير المتداول أسمائهم إعلاميًا؛ لصراع التعاقد مع محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي القادم.

كونور كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" اليوم الإثنين، عن تخطيط نادي الاتفاق بقيادة مدربه ستيفن جيرارد؛ لمنافسة الاتحاد والهلال وحتى النصر، على صفقة صلاح، والتوقيع معه "مجانًا" في صيف عام 2025، بعد نهاية عقده مع ليفربول.

جيرارد وهو أحد أساطير ليفربول عبر التاريخ، أبدى رأيه في "انتقال" صلاح إلى الملاعب السعودية، في أكثر من مناسبة؛ وذلك بتأكيده على ضرورة تجديد اللاعب عقده مع العملاق الإنجليزي، وعدم القدوم إلى دوري روشن.

ويبدو أن ستيفن جيرارد تراجع عن رأيه السابق، خاصة بعد انهيار نتائج نادي الاتفاق؛ الذي يحتل المركز "الحادي عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 15 نقطة من 14 جولة.