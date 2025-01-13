دق ناقوس الخطر في النصر بسبب أزمة أندرسون تاليسكا .. ومطالبات بـ"التعلم من الهلال"!

تحذيرات خطيرة للنصر في أزمة تاليسكا..

لا يزال مستقبل أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يُمثل "لغزًا كبيرًا" داخل قلعة العالمي.

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تاليسكا البالغ من العمر 30 سنة، خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق النصراوي، بقيادة ستيفانو بيولي؛ حيث لم يتم استدعائه في مواجهة الأخدود الماضية، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن انتقاله إلى نادي فنربخشه، من عدمه.

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وفي هذا السياق.. ألمح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، إلى "استبعاد" تاليسكا من قائمة النصر مجددًا؛ وهذه المرة في مواجهة التعاون، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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العصيمي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: لقاء التعاون صعب، وحاجة النصر للفوز والنقاط الثلاثة مهمة.. لم أجد مبررًا في موضوع تاليسكا، بإبعاده مباراتين عن القائمة، إلا أن يكون البديل موجودًا؛ وهذا ما لم يحدث".

وطالب الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي، مسؤولي العالمي والجهاز الفني للفريق الأول، بـ"الاستفادة" من قدرات النجم البرازيلي، حتى آخر يوم له داخل جدران النادي؛ مثلما فعل الهلال مع جناحه السابق ميشايل ديلجادو، الذي ظل يلعب باستمرار، حتى الاستغناء عنه نهائيًا.

وحذر عبدالعزيز العصيمي من "الاستبعاد" المتواصل لأندرسون تاليسكا، من مباريات نادي النصر؛ لأنها قد تدمر نفسية اللاعب ورغبته في خدمة الفريق، إذا فشلت صفقة رحيله، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

وتساءل العصيمي؛ قائلًا: "لماذا المدرب (خسر) تاليسكا قبل أن يأتي بديله؟.. لماذا الفريق (لم يستفد) من اللاعب في مباراة الأخدود؟.. هل المدرب (لا يحتاجه) في مواجهة التعاون؟!"، مشددًا على أن كل ذلك يحتاج من المسؤول، حل سريع ونهائي لمستقبل النجم البرازيلي.

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 76 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 104 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.