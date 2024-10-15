أخبار النصر اليوم | التعاقد مع مدرب سعودي، وسخرية رونالدو من شتشيسني

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 15 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 أكتوبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأمر أصبح رسميًا بعد جدال ونقاش طويل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب غاب عن معسكر المنتخب السعودي للإصابة

الكشف عن كواليس خطيرة داخل أندية صندوق الاستثمارات..

GOAL

حقق نتائج جيدة في فترته مع نادي النصر..

مدرب لاروخا يدافع عن نفسه..

الصفقة الأضخم في تاريخ كرة القدم السعودية..

خمس بطولات حققها الثنائي معًا في السيدة العجوز لكن هذا لا يمنع الدون من السخرية منه..

أيام طويلة من الجدل بشأن إصابة اللاعب..

النصر انتفض بقوة بعد بداية موسم سيئة للغاية..

فينجادا يتحدث للنسخة العربية لموقع GOAL عن المنتخب السعودي ودوري روشن