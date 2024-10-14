القرار النهائي .. نجم النصر يخضع لـ"عملية جراحية" وتحديد مدة غيابه عن الملاعب

أيام طويلة من الجدل بشأن إصابة اللاعب..

في صدمة جديدة.. قرر أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الخضوع إلى "عملية جراحية"؛ من أجل الشفاء من الإصابة التي يُعاني منها، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي بـ"شكل سيئ"؛ إلا أنه انتفض بقوة في الفترة القليلة الماضية، بعد التعاقد مع المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي قاد الفريق الأول لتحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية، بنسبة نجاح 100% حتى الآن.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الإثنين، قرر حارس الفريق النصراوي نواف العقيدي، الخضوع إلى "عملية جراحية"؛ بعد أن أوصاه الطبيب المعالج بذلك.

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الصحيفة كشفت عن أن الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي للعقيدي، في مدينة بوردو الفرنسية خلال الأسبوع الماضي، أعطى اللاعب خيارين لا ثالث لهما؛ هما: إجراء "عملية جراحية" للعودة إلى التدريبات والمباريات بشكل طبيعي، أو الاستمرار بـ"العلاج التحفظي" دون جراحة مع تحمل الألم.

وأشارت الصحيفة إلى أن حارس النصر البالغ من العمر 24 سنة، اتخذ الخيار الأول وهو إجراء "العملية الجراحية"؛ والتي ستغيبه عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين تقريبًا.

جدير بالذكر أن العقيدي يغيب عن مباريات النصر، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، بسبب إصابة الظهر؛ وذلك بعد أن مثّل الفريق الأول لكرة القدم في 41 لقاءً رسميًا، استقبل خلالها 43 هدفًا، مع الحفاظ على نظافة شباكه "12 مرة".

